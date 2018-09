Lékárníci budou zaznamenávat pozdní dodávky léků. Stát podle nich na výpadky nereaguje

Samotný SÚKL již v sobotu, kdy lékárnická komora na svém sjezdu ohlásila přípravu žaloby kvůli zpožděným dodávkám léků, upozornil, že na distributory nemá dostatečné páky. „V gesci SÚKL není zajištění dostupnosti léčiv. Nemůžeme přinutit farmaceutickou společnost, aby přerušené nebo ukončené dodávky k nějakému datu obnovila. Ustanovení v zákoně týkající se povinnosti dodávek je právně nevymahatelné,“ uvedla mluvčí ústavu Barbora Peterová. Míní, že by SÚKL „pravděpodobně prohrál“ případnou žalobu, které by mohl čelit, kdyby za zpoždění uložil pokutu.

Resort tak reagoval na stížnosti České lékárnické komory, podle níž se ve velkém porušuje ustanovení nařizující dodat léčiva do dvou dnů od objednávky. Nově by zodpovědnost za dodávku léků přešla na výrobce. K tomu je však lékárnická profesní organizace velmi skeptická.

Předseda České lékárnické komory Lubomír Chudoba reagoval výzvou členům, aby dokumentovali konkrétní případy, kdy jim objednané léky ve dvoudenní lhůtě nepřijdou a SÚKL nereaguje. „Na našich webových stránkách pro lékárníky bude zveřejněna výzva, kterou už připravili právníci. Souvisí s přípravou správní žaloby na Státní ústav pro kontrolu léčiv,“ řekl Chudoba.

Lékárny budou ověřovat pravost léků. Zatím ale netuší jak

Vedení lékárnické profesní organizace kritizuje státní orgány také kvůli připravovanému opatření na kontrolu pravosti léčiv. Od února by měly lékárny ověřovat, zda konkrétní přípravek není padělek, načtením kódu léku, kterým se pak ověří jeho pravost v databázi výrobců. Podle komory však lékárníci zatím netuší, co přesně budou muset dělat.

„Musíme vědět, jak si státní správa představuje procedury, pokud bude podezření, že jde o padělek. Potřebujeme to i pro naše softwarové firmy, které musí postupy implementovat do lékárenských programů,“ vysvětlil Chudoba. Lékárníci také žádají od pojišťoven peníze za to, že budou muset kvůli kontrolám změnit software a nakoupit nové čtečky kódů.

Ministertsvo zdravotnictví pokládá problém kontroly medikamentů za vážný. Podle předlohy resortu nejsou sice zatím falešné léky přímo v lékárnách v EU časté, ale riziko roste. „Padělané léčivé přípravky, které by se k pacientům dostaly prostřednictvím legálního dodavatelského řetězce, představují riziko pro lidské zdraví a mohou rovněž vést ke snížení důvěry pacientů v legální dodavatelský řetězec, poskytovatele zdravotní péče a zdravotní systém,“ píše se v dokumentu ministerstva.