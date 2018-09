Harvardský holding dostane z Kypru zhruba 850 tisíc svých akcií

Žalobce i protistrana se vzdali stížností proti rozhodnutí. Podle Mixové by se akcie mohly zpeněžit a rozdělit mezi poškozené akcionáře. Cenné papíry mají jmenovitou hodnotu tisíc korun. Jejich současnou reálnou hodnotu však nechtěli Trčka a Mixová ani odhadovat.

„Náhrada škody poškozeným má přednost před zabráním státem,“ uvedl u soudu Trčka. Sám proto navrhl, aby soud původní žádost o zabrání cenných papírů zamítl. Předsedkyně soudního senátu Kateřina Radkovská se s ním ztotožnila. Zabrání akcií by podle ní sice bylo ku prospěchu státu, ale ne ku prospěchu poškozených.

Harvardský průmyslový holding vznikl jako nástupnická organizace vytunelovaných Harvardských investičních fondů založených Koženým v devadesátých letech. Nyní má asi 240 tisíc podílníků. Od roku 1998 je firma v likvidaci.

Likvidaci a konání valných hromad HPH ale provází řadu let mnoho právních sporů. Valná hromada společnosti v září schválila kroky k odvrácení hrozby insolvence. Tu na společnost podal počátkem listopadu 2016 předchozí likvidátor Zdeněk Častorál. Odůvodňoval to tím, že vymáhání majetku ve prospěch akcionářů je ztíženo soudními poplatky, které dosahují mnoha milionů. Naopak insolvenční správce by ze zákona soudní poplatky neplatil.

Předseda představenstva HPH Karel Staněk ale v roce 2015 prohlásil, že společnost přivedl na pokraj insolvence svým jednáním sám Častorál. Insolvence by podle něj znamenala pro podílníky to nejhorší, protože by ztratili šanci na získání případného likvidačního zůstatku. Soud první návrh na insolvenci zamítl. Neobsahoval prý potřebné údaje, například o splatnosti závazků.