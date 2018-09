V Mošnově pokračují Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR

Letos je akce věnována připomenutí 100 let vzniku Československa, takže je mimořádně k vidění i historická technika. Ve slavnostním průletu kombinujícím historické a současné letouny ze 100 let historie československých a českých vzdušných sil by se oproti sobotě mělo objevit navíc několik historických letadel, které v sobotu kvůli špatnému počasí z některých letišť nemohla vzlétnout.

Průzkumný letoun Bronco shodí do okolí areálu více než 300 tisíc papírových vlčích máků na památku všech padlých vojáků od vzniku republiky. Jejich množství bude oproti sobotě několikanásobné, protože v sobotu letoun musel startovat z Prahy, a většina květů tak zůstala v Ostravě ve skladu.