Před horkem se musí chránit i vzácné knihy. V Klementinu je chladí voda z Vltavy

„Vodu nabíráme pár metrů od Karlova mostu,“ říká generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda. Upřesňuje, že potrubí vede asi dvě stě metrů pod Platnéřskou ulicí do sklepení Klementina. Tam voda teče do strojovny, kde ve výměnících chladí vnitřní systém celého komplexu.

V současnosti jede systém téměř na plný výkon a proteče jím 145 kubických metrů vody za hodinu. „Teplota vltavské vody se pohybuje od tří do patnácti stupňů Celsia v závislosti na ročním období. Teď naše přístroje ukazují, že má zhruba těch patnáct stupňů,“ popisuje Kocanda. Vodu není nutné nijak upravovat, protože se dostane jen do strojovny. Když tam ochladí vnitřní chladicí okruh, odteče zpátky do Vltavy.