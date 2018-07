Komunisté chtějí od Ondráčka vysvětlení, proč nepodpořil vládu. Nikomu nic neřekl

„Má určitě nějaké osobní důvody, protože to nebylo, že by někde upadl, zapomněl se nebo podobně. Bylo to záměrné, ale pochopitelně nám neříkal podrobnější důvody. Dokonce to ani předem jednoznačně neavizoval, byť patřil mezi ty, kteří byli k tomu kroku kritičtí. Zkrátka se rozhodl v ten den a nedostavil se na hlasování,“ dodal poslanec Jiří Dolejš. Zároveň poznamenal, že ústřední výbor KSČM jasně poslancům doporučil hlasovat pro.

Sám Ondráček na svém Facebooku ve čtvrtek napsal, že byl celou dobu ve sněmovně a na hlasování mohl kdykoli přijít. „Nebyl jsem ani opilý či jinak indisponovaný,“ ohradil se proti některým spekulacím. Důvody svého počínání zveřejní po pátečním jednání vedení KSČM.

Ondráček patřil uvnitř KSČM ke kritikům nově vznikající vlády: „Měl dlouhodobě výhrady vůči Andreji Babišovi,“ řekl poslanec Leo Luzar. Podle něj může souviset Ondráčkův postoj s kauzou komise pro kontrolu GIBS. Ondráček totiž původně stanul v jejím čele, po tlaku opozice, ale i veřejnosti nakonec z funkce odstoupil. „Ráno jsem s ním byl. Byl normálně v práci. Osobně jsem si myslel, že nakonec tam bude, ale ten jeho názor asi převládl,“ uvedl Luzar.

K tomu, že vládu nepodpoří, se ale podle kolegů zřejmě rozhodl definitivně až těsně před hlasováním. „Říkal dopředu, že si to hodně rozmýšlí, ale když jsem s ním mluvila v úterý, tak jsem chápala, že tam bude,“ uvedla europoslankyně a první místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná.