Prezident jmenoval nové soudce. Varoval je před novináři, které přirovnal k vosám

Zeman v závěrečném projevu soudce požádal, aby před vynesením rozsudku nekomentovali kauzy, které soudí. V této souvislosti je varoval před novináři.

„Budete soudit kauzy, které přitahují pozornost médií a novináři se z vás budou snažit vytáhnout nejrůznější podrobnosti dříve, než bude vynesen rozsudek. Chtěl bych vás varovat před tím, abyste podlehli iluzi, že novináři vás obdivují, že ve vás vidí mediální hvězdy. Ne, chtějí z vás vytáhnout informace pro svá často bulvární média, a to není nikdy dobře,“ řekl novým soudcům.

„Novináři jsou cosi jako vosy, které kolem vás budou kroužit. Snažte se je zaplácnout, dát si pozor, abyste přitom nedostali žihadlo, a zachovávejte až do vynesení rozsudku mediální ticho. To je moje prosba k vám,“ uzavřel Zeman.

Novým ministrem spravedlnosti bude Kněžínek

Vláda návrh na jmenování soudců projednala už v dubnu, Zeman ale s ceremonií čekal na výměnu ministrů spravedlnosti. S předchozím šéfem úřadu Robertem Pelikánem (ANO) měl totiž napjaté vztahy, a to hlavně kvůli případu údajného hackera Jevgenije Nikulina. Pelikán ho vydal Spojeným státům, zatímco Zeman ministra neúspěšně žádal, aby ho vydal do Ruska.

Pelikána ve funkci nahradila Taťána Malá (ANO). Po třinácti dnech v úřadu ale v pondělí večer oznámila, že ve vládě končí. V posledních dnech totiž čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. „V původním scénáři bylo: Vážená paní ministryně spravedlnosti, dámy a pánové. Život je plný překvapení. Paní ministryni spravedlnosti jsem dnes odvolal, nového ministra jmenuji asi za půl hodiny. Takže jste naprosto bezprizorní,“ řekl Zeman na úvod soudcům.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš nejprve uvedl, že zatím bude resort řídit on sám. Po kritice opozice, že je trestně stíhaný, nakonec navrhl do čela resortu místopředsedu Legislativní rady vlády Jana Kněžínka. Zeman by ho měl jmenovat ministrem v 16:30.