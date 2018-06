Rychetský: Nebyl bych rád, kdyby konflikt kvůli nejmenování ministra závisel na rozhodnutí Ústavního soudu

A místo toho se změnila politická scéna, ale ne z její vůle, ale z vůle voličů. To prostě nemůžeme přehlížet. Svým způsobem můžeme hledat příčiny, protože ta změna není pozitivní, ale nemůžeme za to vinit ani voliče, ani ty politické subjekty, o kterých jsme si mysleli, že se nemůžou objevit jako reálný partner na půdě vrcholného zákonodárného sboru.

Faktem je, že je v této zemi stoletá tradice tzv. parlamentní demokracie s prvky proporcionálního volebního systému – to znamená, ústava vždycky předpokládala, že vláda bude barevná, že nebude jednobarevná. Že se bude těžko sestavovat většinová koalice. Vezměte si, kolik let jen samotná existence komunistů způsobovala, že se zúžil prostor na možnou koalici. Teď najednou se ten prostor zase rozšířil a komunistická strana se dostala do řady s ostatními.

Teď už se k tomu snad mohu vyslovit. Já jsem se dlouho zdráhal na tyto otázky odpovídat, protože se mohlo stát, že by musel odpovídat Ústavní soud. To se nestalo – vládu máme, jestli s důvěrou, se zanedlouho dozvíme.

Je to pro vás zklamání, když říkáte, že to není pozitivní změna?

No tak samozřejmě. Ale musíme přemýšlet o tom, proč se to děje – nejen u nás, ale děje se to v sousedním Německu, nemluvě o tom, co se děje v Polsku a Maďarsku, tam to je mnohem horší. Takže to je krize naší civilizace, odpovědnost za to nenesou extremistické nebo radikální síly, ale naopak ty tradiční síly: že jim ujel vlak. Že nebyly schopny na tu společenskou situaci reagovat.

Vrátíme se zpátky k tomu, jak bude vypadat budoucí vláda, která bude žádat o důvěru. Je tady stále prezidentem odmítaný kandidát na post ministra zahraničních věcí. Pane předsedo, jmenování ministra navrženého premiérem je podle vás možnost nebo povinnost?

Teď jsem na to měsíc odmítal odpovědět, protože nebylo možno vyloučit, že na to bude muset odpovídat ústavní soud. A to riziko stále ještě existuje: takže moje odpověď bude obecná.

Drtivá část akademické scény, která se zabývá konstitucionalismem – ústavním právem a interpretací naší ústavy, je toho názoru, že prezident je vázán návrhem premiéra a že může jen výjimečně odmítnout jmenovat. Ale to je takový extrém, který nepřipadá v úvahu – že by byl navržen na ministra někdo, kdo není absolutně vůbec způsobilý zastávat jakoukoliv veřejnou funkci. Například kdyby byl ve výkonu trestu nebo kdyby byl nesvéprávný. Prostě skutečně absolutní extrém – jinak jsou prezidenti zcela vázáni tím, co jim jimi jmenovaný předseda vlády navrhne.

A je třeba říci, že proto žádný prezident – ani Václav Klaus, ani Václav Havel ani Miloš Zeman – nejmenovali premiéra, dokud si s ním nedohodli, kdo v té vládě bude sedět. A místo toho používali institut, který v ústavě nenajdeme: pověření jednáním o vládě.

A tím si vytváří ten politický prostor?

Ano. Ale já to neodsuzuju. Prostě se z toho stala ústavní praxe – nechtěli ztratit vliv na složení vlády, kterou potom jmenují. A je to také proto, že až do vzniku České republiky a platné ústavy měli naopak prezidenti tu pravomoc, jak si sestaví vládu. Nikdo jim do toho nemohl mluvit. A teď se to najednou změnilo.