Hejtmanka Jermanová žádá odvolání zastupitele. Vadí jí, že moc kritizuje

Spor mezi opoziční ODS a ANO ve vedení hejtmanství vznikl mimo jiné i kvůli úvěru, za který platí hejtmanství ročně na úrocích z půjčky z roku 2008 o 60 milionů více než jiné regiony, upozornil iRozhlas.cz. Pánek na dubnovém zastupitelstvu kritizoval, že se měl úvěr refinancovat. Hejtmanka Jermanová (ANO) se vůči kritice ohradila s tím, že Pánek „říká polopravdy“ a poškozuje dobré jméno kraje i úředníků. „Já si uvědomuji, že všichni radní – včetně mě – máme odpovědnost za hospodaření kraje a také máme odpovědnost za dobré jméno kraje. Pane Pánku, já v tuto chvíli opravdu se obávám, že vy svými vystoupeními, která nejsou ničím podložená, poškozujete dobré jméno Středočeského kraje a krajského úřadu a všech úředníků, kteří tady pracují,“ zdůvodnila koncem dubna hejtmanka Jermanová podle zápisu z jednání zastupitelstva návrh na Pánkovo odvolání. To vedlo ke schválení usnesení, aby ODS předložila na dalším zastupitelstvu odvolání Michaela Pánka z funkce člena finančního výboru. Na pondělním jednání zastupitelstva by se mohlo rozhodnout, zda Pánek funkci opustí. To, že by říkal nepravdy, ale Pánek odmítl. „Prostě upozorňuju na nehospodárnosti, to je moje práce. Vedení kraje nechce, aby je někdo kritizoval. Oni chtěli, aby je všichni chválili. To já dělat nemůžu. Jsem opoziční zastupitel a patří k mé práci kritizovat vedení kraje,“ řekl Radiožurnálu.

Podle Radiožurnálu předseda středočeské ODS Jan Skopeček za Pánkem stojí. „Zastupitel má právo kritizovat. Úkolem paní hejtmanky je to vysvětlit a doložit fakty,“ řekl Skopeček Radiožurnálu. Podle bývalého ústavního soudce Stanislava Balíka postup hejtmanky odporuje demokratickým principům. „Dovedu si představit, že to takto bylo v komunistickém režimu před rokem 89, když se na OV KSČ rozhodli, že soudružka poslankyně Národního výboru se jim nehodí, protože je příliš drzá, a tak ji přinutili, aby rezignovala,“ citoval server iRozhlas.cz Balík. „Ale to se může stát v režimu, který je totalitní, kde je vláda jedné strany a kde se předstírá, že tam je zastupitelská demokracie. Nepochybně každá věc může být posuzována z různých zorných úhlů, to, že jednomu se zdá něco jako dobrý nápad, neznamená, že se to musí jevit všem jako dobrý nápad. Od toho je diskuse a je to nešťastné, že to někdo nechápe,“ dodal Balík.

Fakta Jaroslava Pokorná Jermanová Narodila se 17. srpna 1970 v Karlových Varech. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze.

Pracovala v několika společnostech na referentských pozicích, věnovala se mimo jiné personalistice. V letech 2007 až 2008 pracovala na úřadu Regionálního operačního programu Střední Čechy. Mezi lety 2002 a 2006 byla starostkou Krhanic na Benešovsku, poté pracovala ve firmě zabývající se výrobou nábytku.

V letech 2004 až 2011 byla členkou ODS, od podzimu 2004 za občanské demokraty zasedala jedno volební období v zastupitelstvu Středočeského kraje. V roce 2010 kandidovala za ODS do sněmovny a do benešovského zastupitelstva, ale v obou případech neúspěšně.

Od roku 2011 se angažuje v hnutí ANO, po odstoupení podnikatele Tomáše Březiny vedla středočeskou kandidátku ANO pro volby do sněmovny v roce 2013. Byla předsedkyní středočeské organizace ANO, nyní je místopředsedkyní celého hnutí.

Od října 2013 je poslankyní a místopředsedkyní sněmovny, od roku 2014 zastupitelkou Benešova a od letošního ledna i radní města. V říjnu byla zvolena také do zastupitelstva Středočeského kraje, 18. listopadu se stala hejtmankou.

Jermanová se ke kauze zatím nevyjádřila. „Vzhledem k tomu, že je paní hejtmanka v současné době pracovně v zahraničí, nemůžeme s ní váš dotaz v tuto chvíli konzultovat,“ napsala mluvčí kraje Nicol Lenertová. Místopředsedkyní finančního výboru byla v době, kdy se úvěr schvaloval, právě současná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanem pak Petr Bendl z ODS. „Ona je známá tím, že s pravidly má trochu problém. Projevila to i při vedení Poslanecké sněmovny a určitě v tom hraje roli i jistá míra suverenity. Poté, co obměnila středočeskou koalici, vystupuje poměrně sebevědomě a má pocit, že ji nemůže v rámci kraje nic ohrozit, a jedná částečně i z pozice síly,“ uvedl na adresu Jermanové pro server iRozhlas.cz politolog Kamil Švec s tím, že od opozice se přímo očekává, že bude vládnoucí koalici oponovat. Zpráva z auditu téměř z půlky začerněna rozčílila opozici A kritiku si vedení kraje vysloužilo i poté, co předalo opozičním zastupitelům zprávu z auditu u krajské správy a údržby silnic z velké části začerněnou. Opozici se ale nepodařilo prosadit, aby jí vedení kraje poskytlo úplné znění výsledné zprávy. Podle vedení kraje jde o citlivá osobní data nebo údaje, které mohou vykazovat známky obchodního tajemství. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) zdůraznila, že text nezačernila ona ani nikdo z úřadu, ale renomovaná auditorská firma. Přislíbila však, že vedení kraje osloví auditory s dotazem, zda by ze zprávy nešlo zveřejnit více informací. „Ale nevím, jaká odpověď přijde. To opravdu nevím,“ řekla. Uvítala prý, že opoziční hnutí STAN dalo kvůli auditu podnět k antimonopolnímu úřadu. Podle ní se tím alespoň stanoví hranice, co lze zveřejnit, a co už ne. „Pokud audit nemá k dispozici nikdo ze zastupitelů, pak bychom se měli zamyslet nad tím, jak má zastupitelská demokracie fungovat,“ kritizoval začernění zprávy předseda klubu STAN Věslav Michalik.

