MfD: Imoba se chystá vrátit 50 milionů za Čapí hnízdo

Firma Imoba z holdingu Agrofert vrátí padesátimilionovou dotaci na farmu Čapí hnízdo. Příslušnou dohodu by měl výbor Regionálního operačního programu Střední Čechy schvalovat příští týden. Informovala o tom Mladá fronta Dnes. Imoba nechala podle deníku do dokumentu včlenit formulaci, že vrácení peněz neznamená, že by porušila podmínky dotace. Pro podezření z dotačního podvodu čelí trestnímu stíhání někdejší majitel Agrofertu, designovaný premiér Andrej Babiš (ANO).