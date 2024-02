Lidoopi provokují své blízké podobně jako lidské děti, ukázala studie

před 40 m minutami | Zdroj: Max Planck Society , Proceedings of the Royal Society B

První formy hravého škádlení se u lidí objevují ještě dříve, než děti řeknou svá první slova, a to již ve věku osmi měsíců. Nejranější formy škádlení jsou opakované provokace, které často zahrnují překvapení. Kojenci škádlí své rodiče nebo sourozence hravým nabízením a opakovaným odebíráním předmětů, porušováním sociálních pravidel a narušováním činnosti ostatních. Ve vývoji dítěte jde o zásadní krok.

Ve studii, kterou vydal odborný časopis Proceedings of the Royal Society B, vědci shromáždili důkazy o hravém škádlení u čtyř druhů lidoopů: orangutanů, šimpanzů, bonobů a goril. „Lidoopi jsou vynikajícími kandidáty na hravé škádlení, protože jsou nám blízce příbuzní, zapojují se do sociálních her, smějí se a vykazují poměrně sofistikované chápání očekávání druhých,“ popsala Isabelle Laumerová, která výzkum vedla.