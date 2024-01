Děti bojují s podceňovanými RS viry. V nemocnicích jich během zimní sezony končí stovky

Kvůli nákaze RS viry končí v nemocnicích stovky dětí. Podle zjištění České televize jich bylo v roce 2022 hospitalizováno skor patnáct set. Nejčastěji šlo o kojence a nejmenší děti. Ukazují to poslední dostupná data, která ČT poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Nákaza RS viry má u dětské populace horší průběh od vypuknutí pandemie covidu-19. Viry nejčastěji způsobují respirační potíže, záněty dolních cest dýchacích nebo taky zápaly plic. Česko proto jedná o zavedení dobrovolné vakcíny také pro děti, v současnosti lze očkovat seniory a těhotné ženy.

Příběh Kristýny a jejího syna ale není ojedinělý. S podobnými příznaky jako ona nebo malý Adam skončilo podle nejčerstvějších dat ÚZIS z roku 2022 v nemocnici 1446 dětí a mladistvých. Vůbec nejzranitelnější skupinou jsou pak kojenci mladší jednoho roku, právě oni tvořili zhruba 60 procent hospitalizovaných dětí. Ti úplně nejmenší – děti do šesti měsíců věku – pak nejčastěji končí také na jednotkách intenzivní péče.

Respirační syncyciální virus (RSV) způsobuje infekce dýchacích cest. Jedná se o velmi rozšířený virus, kterým se nakazí většina dětí do dvou let věku. Infekce RSV je vysoce nakažlivá a může se rychle šířit drobnými kapénkami vzduchem, když nakažený člověk kýchne nebo zakašle. RSV se šíří také přímým přenosem, například polibkem infikovaného člověka nebo prostřednictvím kontaminovaných předmětů, například z kliky u dveří a následného dotyku tváře bez předchozího umytí rukou. (Zdroj: Státní zdravotní ústav)

Co je RS virus

Těm extrémně ohroženým, jako jsou nedonošenci nebo děti s plicními nebo srdečními problémy, se v rámci prevence v Česku podává takzvaná monoklonální protilátka. Ta se aplikuje vždy pětkrát za sezonu, zpravidla každý měsíc od října do února. Látku těmto dětem proplácí pojišťovna.

„Problém je, že je to viróza, nemůžete podat antibiotika. Při těžkém průběhu tak nemáme jak pomoci a posíláme do nemocnice. Závažný průběh můžou mít jak děti, tak senioři,“ pokračuje Cabrnochová. Data ale potvrzují, že na rozdíl od nejmenších skončí kvůli nákaze RS viry na nemocničním lůžku jen zlomek seniorů. V roce 2022 jich bylo podle dat jen necelá stovka.

Ani dítě, které se RS viry nakazí, proti nim ale není do budoucna imunní, a nemoc tak může prodělat opakovaně. „Po covidu přišla nečekaně silná sezona, nakažených dětí je poměrně hodně,“ komentuje situaci Hana Cabrnochová, pediatrička a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti.

Rostoucí počty nakažených v poslední době dávají odborníci do souvislostí s nepromořeností z dob covidu-19, kdy kvůli sociálním restrikcím nedostávala imunita dostatek impulsů. U starších dětí a seniorů se nákaza projevuje rýmou, kašlem a nechutenstvím, u malých dětí způsobuje potíže s dýcháním spojené se záněty průdušek, průdušinek nebo zápaly plic.

Největší nárůst případů RS virů mezi dětmi nastal v době po skončení nejhorší vlny pandemie nemoci covid-19. Zatímco před jejím vypuknutím se počet nemocných dětí pohyboval kolem dvou set ročně, od roku 2021 je to až desetinásobně víc.

Očkování proti RS virům pro zdravé, donošené děti v současné době v Česku není. Do budoucna by pro ně ale podle Daniela Dražana ochrana před RS viry dostupná být mohla. „Je potřeba vypracovat mechanismus, jakým se to bude hradit,“ popisuje Dražan.

Vakcínu proti RS virům v současnosti mohou v Česku využít lidé nad 60 let a těhotné ženy, které tak mají od prvního prosince minulého roku možnost imunizovat své nenarozené děti. Protilátky se prostřednictvím krve matky dostanou přímo k dítěti a chrání jej v prvních týdnech a měsících po příchodu na svět. Vakcína stojí okolo pěti tisíc korun, některé pojišťovny očkování svým klientům částečně proplatí.