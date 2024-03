Na Slovensku pokračuje úbytek obyvatelstva. Bilanci tlumí migrace

Počet obyvatel Slovenska se loni opět snížil, a to meziročně o 4105 na zhruba 5,42 milionu. Pokles tlumila migrace. Vyplývá to ze středečních údajů slovenského statistického úřadu. Podle vládní analýzy z roku 2023 čeká zemi stárnutí populace a úbytek obyvatelstva.

Na konci loňského ruku mělo Slovensko 5 424 687 obyvatel. Pokračoval přirozený úbytek obyvatel, když v zemi více lidí zemřelo, než se narodilo. Tempo úbytku obyvatel ale zpomalilo. Loni meziročně ubylo narozených dětí i úmrtí.

Přirozený úbytek obyvatel Slovenska znovu částečně kompenzovala zahraniční migrace. Tímto způsobem získalo Slovensko loni 1401 obyvatel, v roce předchozím to bylo 995 osob.

Počet obyvatel Slovenska klesal už v letech 2021 a 2022. Demografický vývoj v zemi ovlivnila také epidemie nemoci covid-19, která v zemi propukla před čtyřmi lety. Během silných vln koronavirové nákazy na Slovensku přibylo úmrtí.

Slovensko podle loňské vládní analýzy čeká stárnutí populace, růst počtu seniorů a úbytek obyvatel. Ještě na konci osmdesátých let minulého století Slovensko patřilo v Evropě k zemím s nejvyšší plodností, později se ale zařadilo na opačnou stranu žebříčku. Tento vývoj by měl přispět k tomu, že do roku 2050 stoupne na Slovensku počet obyvatel starších 65 let na více než 1,5 milionu a budou tvořit přibližně 30 procent populace. Například v roce 2020 žilo na Slovensku 919 tisíc seniorů.