„Kde budeme brát jídlo?“ Britští farmáři protestovali proti možné dědické dani

V centru Londýna protestovaly desetitisíce zemědělců či jejich příznivců proti vládnímu plánu na novou dědickou daň. Měly by ji zaplatit všechny farmy, jejichž hodnota je větší než jeden milion liber (třicet milionů korun). V zemi, kde se hospodářství předávají po celé generace, by to byl pro mnoho zemědělců problém. Někteří mluví o tom, že by pozemky museli rozprodávat.