Američanovi hrozil trest smrti, odseděl si 48 let. Soud jej nyní zprostil viny

Soudkyně v Oklahomě zprostila viny muže, který strávil ve vězení 48 let a odpykal si tak nejdelší trest ve Spojených státech za čin, který nespáchal. Informovala o tom agentura AP. Někdejší vězeň Glynn Simmons byl odsouzen za vraždu, která se stala v roce 1974. Na základě osvobozujícího rozsudku má 71letý muž nárok na odškodnění ve výši 175 tisíc dolarů (3,9 milionu korun) od státu Oklahoma, vyplacení peněz ale může trvat roky.

Simmons byl z vězení propuštěn na kauci letos v červenci, soudkyně Amy Palumbová o jeho nevinně rozhodla v úterý. „Tento soud na základě jasných a přesvědčivých důkazů konstatuje, že trestný čin, za který byl odsouzen a uvězněn, Simmons nespáchal,“ řekla soudkyně podle serveru BBC.

Muž strávil ve vězení celkem 48 let, jeden měsíc a osmnáct dní, a to za vraždu ženy během loupeže v obchodu s alkoholem. Když jemu a dalšímu odsouzenému soud v roce 1975 udělil trest smrti, bylo mu 22 let. Simmons tvrdil, že v době, kdy se vražda stala, byl doma ve státě Louisiana.

Rozsudek byl později zmírněn na doživotí v důsledku rozhodnutí amerického nejvyššího soudu. Zrušen byl letos v červenci jiným soudem, a to po zjištění, že vyšetřovatelé Simmonsovým obhájcům nepředali všechny důkazní materiály, včetně toho, že jistý svědek jako pachatele označil jiné podezřelé.

„Je to lekce houževnatosti a vytrvalosti. Ať vám nikdo neříká, že se to nemůže stát, protože se to opravdu může stát,“ řekl po soudním rozhodnutí Simmons novinářům podle agentury AP.

Vyplacení peněz na odškodnění státem Oklahoma může trvat několik let. Podle Simmonsova právního zástupce tento verdikt otevírá cestu pro podání federální žaloby na Oklahoma City a úřady, které se podílely na jeho zatčení a odsouzení. Simmons, jemuž lékaři po propuštění z vězení diagnostikovali rakovinu jater, nyní žije z peněz vybraných na crowdfundingové platformě GoFundMe.