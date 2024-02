Řidiči na pražském Žižkově musí počítat s komplikacemi v Hartigově ulici, začaly opravy vodovodu a silnice

V Hartigově ulici na pražském Žižkově začaly opravy vodovodu, silnice a chodníků. Pro řidiče i chodce to znamená omezení v dopravně vytíženém úseku. Ve směru do centra auta jezdí v části ulice v jednom pruhu.

Opravy se týkají Hartigovy v úseku mezi ulicemi Černínova a Zelenky-Hajského. Nejprve na místě vodohospodáři zrekonstruují vodovodní řad. Potrubí vodárny přeloží z chodníku do vozovky a vybudují nové přípojky.

Po skončení opravy vodovodu začnou silničáři opravovat vozovky a chodníky. „Chodníky a parkovací stání budou dlážděné, chodníky pražskou mozaikou a stání včetně vjezdů kamennou kostkou. Vozovka včetně autobusových zálivů bude s asfaltovým povrchem,“ píše se na webu. Dělníci také upraví odvodnění vozovky a chodníků a vysadí nové stromy.

První etapa prací potrvá do 31. května, kdy bude provoz jednosměrný, a to ve směru od Ohrady k Černínově ulici. Do části Jeseniovy mezi Rokycanovou a Českobratrskou bude pro auta platit zákaz vjezdu, výjimku budou mít autobusy MHD a dopravní obsluha. Dělníci postupně zaberou severní chodník a severní část vozovky a vytvoří koridor pro pěší.

Druhá část oprav začne 1. června a potrvá do 31. srpna. Při ní bude Hartigova ve zmíněném úseku kompletně uzavřena.