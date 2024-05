Obyvatelé Dobkovic na Děčínsku v referendu odmítli hazard na území obce

Lidé v referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec učinila veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování hazardních her na celém svém území. „Teď by se mělo dít to, že by mělo zasednout zastupitelstvo a vydat obecně závaznou vyhlášku,“ uvedla Horanská.

Kvůli vyhlášení referenda vznikla petice. Starosta Michal Faltus (Pro Dobkovice a sport) už dřív řekl, že vyhlášení referenda je reakcí úřadu na nevoli místních. Referendum by se podle něj uskutečnilo i bez petice a podpisů, které ho požadovaly.

„Mám radost. Jsem ráda, že přišlo hodně lidí, to je pro mě fajn zpráva. Za ten výsledek jsem ráda, ač to nebyl velký rozdíl,“ dodala Horanská.

Petici podepsalo 268 lidí. Místní začali sbírat podpisy poté, co zastupitelé schválili záměr jedné z firem zřídit v obci kasino. Faltus argumentoval finančními důvody. Do zhruba dvacetimilionového rozpočtu by kasino ročně podle odhadu přineslo zhruba 3,5 milionu korun. Podle Faltuse má obec nízké příjmy, přitom spravuje mateřskou a základní školu. Peníze tak chtěly Dobkovice využít na opravy svého majetku.