Expozici Safari Parku ve Dvoře Králové zpestřilo mládě hrošíka liberijského

Martin Štěrba

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Wikipedia , Safari Park Dvůr Králové

V Safari Parku ve Dvoře Králové vpustili do vnitřní expozice mládě hrošíka liberijského. To se narodilo na začátku prosince, ale potřebovalo čas na dostatečné nabrání sil. Je to samec, což je pro zoo pozitivní zpráva, protože samců je obecně málo. Jelikož jsou hrošíci samotáři, bude pravděpodobně nějakou dobu trvat, než si mládě na expoziční stáj zvykne. V současnosti žijí v přírodě jen dva až tři tisíce jedinců.