Bývalý místostarosta ostravského obvodu dostal podmínku za manipulaci zakázek

Trest dostal i jednatel společnosti

Jednatel společnosti, kterou zvýhodnil, dostal trest čtyřiadvacet měsíců se zkušební dobou třicet šest měsíců, pokutu sto padesát tisíc korun a třicet šest měsíců nesmí žádat o veřejné zakázky. Po stejnou dobu bude z takových soutěží vyloučena i jeho firma. Ta navíc dostala pokutu tři sta tisíc korun.

Policie Řezáče zadržela v polovině května 2022. O několik dní později jej obvinila ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Řezáč byl ve funkci od komunálních voleb v roce 2018. V listopadu 2020 o místo na osm měsíců přišel kvůli změně v koalici. Pak se do funkce zástupce starosty vrátil. V posledních volbách kandidoval za uskupení Budoucnost MH a H, ale neuspěl.

Současný starosta obvodu Patrik Hujdus (Starosta Patrik Hujdus a nez.) řekl, že podrobné informace k procesu nemá. „Nechci případ komentovat, rozsudek není pravomocný. Lidsky je mi to ale líto, věřil jsem, že se před soudem očistí. Je to nepříjemná situace i pro obvod. Přesně ale ani nevím, z čeho byl obviněn, a za co byl odsouzen,“ řekl.