Octobriana se vrací v současném komiksu. Ukradená superhrdinka s rudou hvězdou na čele způsobila problémy

Podobně pozornost – to vše v době, kdy byl ještě teenager – obrátil k tvorbě kdysi populárního Otakara Batličky, na jehož povídky pro mládež pomalu padal prach. Batlička zemřel v koncentračním táboře, nemohl se tedy bránit „marketingu“, jímž Sadecký oživoval jeho popularitu. Vytvořil legendu o údajných dobrodružstvích, který mladý Batlička prožíval po celém světě a pak zpracoval do svých literárních příběhů.

Například když v časopise Zlatý máj provokoval článkem nazvaným Proč mlčí Jaroslav Foglar?, a to v době, kdy autor Rychlých šípů a dalších chlapeckých příběhů nebyl zrovna soudruhům po chuti. Příspěvek vyvolal diskusi – i díky tomu, že Sadecký prý dopředu zajistil údajné čtenáře, kteří by redakci bombardovali příspěvky se stejným dotazem.

Superstar se z Octobriany prakticky přes noc stala v roce 1971, kdy ve Velké Británii poprvé vyšel komiks Octobriana and the Russian Underground. Československý emigrant Petr Sadecký hrdinku, propojující politiku a pornografii, na Západě představil jako výtvor sovětské undergroundové skupiny a symbol odporu proti tamní oficiální kultuře. Konkrétně ji vydával za dílo skupiny Progresivní politická pornografie z Kyjeva.

Zdeněk Burian, zavedený ilustrátor paleontologických rekonstrukcí, vyvázl lépe. „Byl v pozici, kdy ho těžko šlo nějak zakázat nebo úplně odstavit z veřejného života. Tam na něj to mělo dopad spíš osobní a psychický, protože Burian byl, alespoň podle toho, co vím, poměrně křehká osobnost,“ podotkl v Reportérech ČT Pospiszyl.

Výtvarníkovy obavy nebyly liché. „Vkus nevkus, kýč nekýč. A jakápak socialistická morálka, jen když to sype a na kontech budou místo korun marky, libry nebo dolary,“ obviňuje ho jeden dokument. Konečný víceméně posloužil jako obětní beránek. Nechtěné zapletení do znevažování sovětského symbolu prakticky znamenalo konec jeho kariéry, nakladatelství se se zakázkami na ilustrace přestaly ozývat. A až na občasná zadání, z nichž si nemohl příliš vybírat, zemřel nedlouho po sametové revoluci v uměleckém pozapomnění.

Popel na hlavu s patřičným odsouzením viníka si sypal i v propagandistickém dokumentárním filmu Skandál s Amazonou. „To je děsné. To je strašné. To je ničema, to nemá obdobu,“ komentoval Sadeckého bezostyšné využití Amazony jako Octobriany.

Buriana i Konečného navštěvoval mladý obdivovatel u nich doma, a když zvláště Bimba pocítil úbytek práce, přišel s návrhem, jestli by nechtěli nakreslit komiks podle jeho nápadu. Sadecký by dílko zkusil v cizině, kde měl kontakty.

Předstíral dobrodružný život

Podle teoretika bylo u Petra Sadeckého od raného věku zjevné, že je velmi inteligentní a výmluvný. Studoval FAMU a na rozdíl od mnohých spolužáků, kteří svůj zájem obraceli k evropské, potažmo západní kinematografii, on se zajímal o sovětský film. Tyto znalosti mohl při své mystifikaci s Octobrianou dobře zužitkovat.

Skutečnost si upravoval i v emigraci. Svým známým v Československu posílal dopisy s fotografiemi dokumentujícími návštěvy nejrůznějších exotických zemí. Ve skutečnosti ale třeba seděl pár desítek kilometrů od československých hranic.

„V těch dopisech byl nezávislým bohatým mužem, který prožívá mnohá dobrodružství po celém světě, brázdí oceány, setkává se s domorodci a žije život, který jako by vypadl z nějaké dobrodružné knížky, kterou ilustroval Zdeněk Burian,“ všímá si Pospiszyl. Psal také Bohumilu Konečnému, ten ale psaní někdejšího přítele nechával bez odpovědi.

Sadecký pobyl sice chvíli ve Spojených státech, nicméně nepodařilo se mu tam uchytit a po návratu do Německa propadl alkoholu. Jeho život zkrátil zhoubný nádor na mozku, zemřel v roce 1991, aniž by svou rodnou zemi ještě navštívil. Jan Hosnedl, který zviditelňuje odkaz Bohumila Konečného, v článku pro Reflex uvedl, že věci z mystifikátorova bytu údajně skončily na skládce, zřejmě tedy včetně originálu komiksu Amazona.

Film Bowieho, tetování Idola

Zatímco komunisté se snažili v Československé televizi lež o Octobrianě vyvrátit propagandistickým filmem, údajná undergroundová sovětská hrdinka si už na Západě žila vlastním životem. Sadecký tvrdil, že dílo disidentů vyvezl sám ze Sovětského svazu. O autenticitě – alespoň první týden, než s odhalením podvrhu přišel časopis Stern – nikdo nepochyboval.

O Octobrianě se psalo v novinách, mluvilo v televizi. David Bowie chtěl natočit film s Amandou Leerovou v hlavní roli, Bryan Talbot postavu superhrdiny s rudou hvězdou použil do komiksu Dobrodružství Luthera Arkwrighta a punkrockový zpěvák Billy Idol si ji nechal vytetovat na paži. „Bylo to něco, co zapadalo do psychedelické atmosféry raných sedmdesátých let,“ míní Tomáš Pospiszyl.