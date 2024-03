Neil Young se vrací na Spotify. Bojkot začal i skončil kvůli Joeu Roganovi

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Forbes , Rolling Stone , The Guardian

Obrátil se i na kolegy z hudební branže. „Muzikantům a tvůrcům tohoto světa říkám následující: Musíte si najít lepší domov pro svoje umění, než je Spotify. Pracovníkům ve Spotify říkám, že vaším velkým problémem je (šéf firmy) Daniel Ek – ne Joe Rogan. Zmizte odtamtud, než to pohltí vaši duši. Jediné cíle, které si Ek dává, se týkají čísel – ne umění, ne kreativity,“ nabádal.

Neil Young opustil Spotify v roce 2022. Gesto bylo otevřenou kritikou podcastu The Joe Rogan Experience, v němž podle písničkáře moderátor šířil nebezpečné nepravdy o vakcínách proti covidu-19. Což v momentálně nejposlouchanějším podcastu, jehož každou epizodu si přehrávají miliony posluchačů, mohlo mít nemalý dopad. Young kritizoval, že takové dezinformace mohou stát lidské životy, přesto jim Spotify dává prostor.

Nesnažím se být kontroverzní, tvrdil Rogan

Streamovací platforma reagovala slibem, že k problematickým obsahům přidá upozornění. Rogan prohlásil, že je dlouholetým fanouškem Neila Younga. „Jestli jsem někoho naštval, omlouvám se,“ napsal moderátor na své sociální sítě.

„Nesnažím se propagovat dezinformace,“ řekl tehdy. „Nesnažím se být kontroverzní. Nikdy jsem se tímto podcastem nesnažil o nic jiného než o to, abych s lidmi prostě mluvil... Nevím, jestli mají pravdu. Nevím to, protože nejsem lékař, nejsem vědec. Jsem jen člověk, který si sedne a mluví s lidmi a vede s nimi rozhovory.“ Slíbil, že se pokusí o větší vyváženost, ale podotkl také, že si chce zvát hosty „s různými názory“.

Dezinformace o očkování proti covidu-19 byly jen jednou z kontroverzí, kterou Rogan obsahem svého podcastu vyvolal. Omlouval se i za to, že v minulosti několikrát použil slovo, které je bráno jako výrazně rasistická urážka vůči černochům.

Konec exkluzivity

Spotify tehdy odstranila bez bližšího vysvětlení některé Roganovy starší epizody, nicméně se „slepicí snášející zlaté vejce“, kterou Rogan pro streamovací platformu je, se rozloučit nehodlala. „Ačkoliv ostře odsuzuji to, co Joe řekl, nedomnívám se, že odpovědí je umlčovat Joea,“ uvedl v únoru 2022 spoluzakladatel Spotify Daniel Ek ve vzkazu zaměstnancům.

Spotify byla dříve exkluzivním domovem Rogana, streamovací platforma s ním původně uzavřela dohodu na výhradní distribuci jeho pořadu. Nedávno ale došlo k podpisu nové smlouvy v hodnotě 250 milionů dolarů, která umožňuje šíření Roganova podcastu i na dalších platformách.

To Younga přesvědčilo k návratu. „Moje rozhodnutí přichází v okamžiku, kdy ostatní hudební služby, Apple, Amazon, Qobuz, Tidal, začaly nabízet stejný dezinformační podcast, proti kterému jsem se postavil na Spotify,“ napsal Young fanouškům na webu The Neil Young Archives. „Protože nemohu opustit všechny tyto služby jako Spotify, jinak by nezůstal žádný kanál, kde bych mohl svou hudbu pro posluchače streamovat, vrátil jsem se,“ vysvětlil.

Magazín Billboard spočítal, že během nepřítomnosti na Spotify mohl Young přijít o zhruba tři sta tisíc dolarů.