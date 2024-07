Opravy jezů zkomplikují ještě v létě sjízdnost úseků Sázavy a Lužnice

Hladina na jezu Čtyřkoly na Sázavě má podle portálu Raft.cz po zahájení stavebních prací klesnout až o třicet centimetrů. Práce na pravém břehu už začaly, propust stavebníci teprve uzavřou. „Projíždí se propustí a žádné omezení zatím není, ale do čtrnácti dní by se ty stavební práce měly přiblížit blíž propusti, pak bude zahrazena,“ uvedl na dotaz České televize předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček. „Stále by mělo být umožněno přenášení po levém břehu,“ dodal Ptáček.

Od poloviny srpna je na Sázavě v plánu také bagrování sedimentu na jezu Kácov. „Tam o určité omezení půjde, ale nebude to tak, že by se nedalo proplouvat. Řeka bude dál splavná s přenášením,“ upozornil Ptáček.