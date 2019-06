Olomouc zřejmě bude mít novou dominantu

22 pater, 80 bytů – tak bude vypadat moderní budova, která má vzniknout na pozemcích bývalé továrny Milo. Unikátní stavbu navrhovali přední londýnští architekti. „Šlo nám hlavně o kontext a eleganci, protože město Olomouc je překrásné a chtěli jsme, aby ta budova kontextově do města zapadala,“ tvrdí architekt londýnského ateliéru Benoy Robert Bishop. Nová dominanta se totiž zařadí mezi nejvyšší budovy ve městě. Výšce 75 metrů může konkurovat už jen věž historické radnice. Ve městě už stojí dvě výškové budovy. Jejich stavba vzbudila u Olomoučanů řadu negativních reakcí. Investor proto chce tentokrát zvolit jinou taktiku. „Prezentujeme nejdříve záměr a až teprve po prezenci architektů půjdeme do stavebního řízení,“ vyjádřil se projektant stavby Pavel Vrba. Stavba má totiž řadu odpůrců – ti už podepsali petici a někteří z nich dnes přišli protestovat přímo na její představení. „Jsme předvědčeni, že taková stavba zásadním způsobem poškozuje výjimečné kontury města Olomouce. Dostává se do rozporu s chrámem Svatého Michala,“ myslí si člen sdružení Za krásnou Olomouc Jakub Potůček. Do karet odpůrcům hraje, že ministerstvo kultury nařídilo městu z nového územního plánu jakékoli mrakodrapy vyškrtnout. Do půlky roku 2013 ovšem ještě platí ten starý. Pokud tedy investor stihne sehnat všechna potřebná povolení – může stavět. „Toto je takový bod, kdy akci spustíme ve větším měřítku a doufáme, že ta povolení získáme během příštího roku,“ řekl zástupce investora Luděk Schmidt. To, že v Olomouci vznikne další výšková budova, tak nevylučují ani zástupci města. Investor by chtěl začít stavět v roce 2014. Nová dominanta by měla přijít na 400 milionů korun.

