Ze saudskoarabských univerzit mizí zahraniční vědci. Je to konec roky fungujícího podvodu

Když jeden z těchto řebříčků změnil metriku a přestal do své analýzy zahrnovat tato druhotná pracoviště, tak vědci zareagovali tím, že si školy z blízkovýchodní monarchie začali uvádět jako své hlavní místo a původní školu až jako to sekundární. Letos se ke kauze detailně vrátil španělský deník El País, jehož vyšetřování španělských vědců způsobilo v zemi obrovskou kauzu - ukázalo se totiž, že právě tamní vědci jsou v Saúdské Arábii nadprůměrně oblíbení. A to byl zřejmě poslední hřebíček do rakve tohoto triku.

Podle nové analýzy společnosti Siris se totiž po letech trvalého nárůstu počet saúdských spoluprací snížil asi o třetinu. S tím, že většinou zahraniční vědci ukončili spolupráci úplně, jen menší množství z nich nahradilo své primární pracoviště v Saúdské Arábii svou původní prací.

Mira Petrovićová, chemička z Katalánského institutu pro výzkum vody, která v roce 2019 odmítla nabídku saúdské univerzity na změnu afiliací výměnou za hotovost, pro Science uvedla: „Bylo na čase, aby společnost Clarivate něco udělala“. „Myslím, že teď si už všichni vědci uvědomují, jak nápadné tyhle manipulace byly.“