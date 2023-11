Klokaní kytarista porazil ptačí hádku. Soutěž o nejvtipnější fotku přírody zná vítěze

Vítězem letošního ročníku se stal snímek Australana Jasona Moora s názvem Neviditelná kytara. „Projížděl jsem kolem tlupy klokanů, kteří se krmili na louce pokryté žlutými květy. Měl jsem s sebou fotoaparát, a tak jsem zastavil, abych pořídil několik fotografií. Najednou jsem si všiml, že jeden z vačnatců zaujal vtipnou pózu; podle mě vypadá, jako by si cvičil brnkání na neviditelnou kytaru,“ popsal autor svůj úspěch.

Jak soucítit se zvířaty

„Náš svět je neobyčejně krásný a vzájemně propojený, ale lidstvo se ho snaží nadměrně využívat a poškozuje ho. Ochrana přírody je celosvětově stále důležitější, a zprávy o ní jsou většinou negativní, depresivní a znechucující,“ říká Paul Joynson-Hicks, spoluzakladatel Comedy Wildlife.

Když žil ve východní Africe a pracoval jako fotograf divoké přírody, prohlížel si jednou Joynson-Hicks své fotografie, když narazil na několik, které ho rozesmály. Uvědomil si, že humor na těchto fotografiích je zábavný a zároveň je prostředkem, jak zapojit lidi do problematiky hrozeb, kterým zvířata čelí.

Vtipné fotky jsou podle něj velmi účinné, protože nejsou složité a nejsou s nimi spojené žádné kontroverze ani tabu. Využívají antropomorfismu, což je lidská potřeba přisuzovat zvířatům (a jiným objektům) lidské vlastnosti. A ví se, že antropomorfismus je jedním z nejsilnějších spouštěčů lidské empatie. „Chcete-li skutečně porozumět zvířatům a problémům, které se jich týkají, musíte se do nich vcítit jako do spoluobyvatelů stejné planety,“ říká Hicks.

A tak se v roce 2015 zrodila The Comedy Wildlife Photography Awards z Paulovy malé kanceláře v Usa River na svazích hory Meru v severní Tanzanii. Brzy poté se na palubu přidal spoluzakladatel a fotograf Tom Sullam a o pár let později Michelle Woodová. Od té doby je rok od roku oblíbenější a hlásí se do ní stále víc fotografů.