Čína vyslala do kosmu trojici astronautů

Trojice čínských astronautů ve čtvrtek na palubě lodi Šen-čou 17 zamířila k čínské vesmírné stanici Tchien-kung, kde vystřídá dosavadní posádku. Uvedla to agentura AP, podle níž je nová trojice astronautů nejmladší, co kdy Peking vyslal do vesmíru.