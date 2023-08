Ženy jsou ve vyšším věku schopné převzít starost o rodinné finance, muži to nedokážou, ukázal výzkum

Podle Coundourisové se muži starají celý život o „velké věci“, jako jsou investice a přípravy na důchod, zatímco ženy mají na starost častěji každodenní záležitosti, například běžné nákupy a placení účtů.

„Mohlo by se zdát, že je tato specializace výhodná, ale ukazuje se, že to má vážné následky, pokud jeden z partnerů zažívá kognitivní úpadek. Doufáme, že naše výsledky povedou k dalšímu výzkumu, který by ukázal, proč ženy mají schopnost převzít rodinné finance, zatímco muži ne.“ Věří, že by to mohlo pomoci starším rodinám ke kvalitnějšímu prožití stáří.