Umělé inteligence mohou způsobit masivní zvýšení spotřeby energie. Vědci hledají řešení

„Umělá inteligence se může zdát jako nehmatatelná, ale fyzicky přetváří svět,“ popsala vloni australská vědkyně Kate Crawfordová v knize Atlas umělé inteligence. Coby ředitelka AI Now Institute čtenáře atlasu varuje, že náklady na tuto technologii neustále rostou.

Před čtyřmi lety někteří vědci odhadovali, že technologický sektor bude do roku 2040 představovat čtrnáct procent celosvětových emisí; jiní předpovídali, že do roku 2030 vzroste energetická poptávka datových center patnáctinásobně. Podle Deepa Jariwaly z Penn State University se mohou i tato čísla hodně rychle změnit. „Pokud budeme pokračovat tímto tempem, do roku 2030 se předpokládá nárůst na osm až jednadvacet procent, což dále prohloubí současnou energetickou krizi,“ uvedl pro webb Penn Today.

S příchodem ChatGPT je situace zřejmě ještě o něco horší, protože všechny uvedené predikce vznikly před jeho nástupem. Kanaďan Martin Bouchard, spoluzakladatel společnosti QScale, která se zabývá digitální infrastrukturou, přitom pro španělský deník El País uvedl, že každý dotaz založený na generativní AI bude vyžadovat nejméně čtyřikrát až pětkrát vyšší výpočetní výkon.

„Generativní umělá inteligence produkuje více emisí než běžné vyhledávače, protože se jedná o složité systémy, které procházejí miliony webových stránek,“ říká Carlos Gómez Rodríguez, profesor informatiky a umělé inteligence na univerzitě v La Coruni. „Umělá inteligence ale produkuje ještě více emisí než vyhledávače, protože využívá architektury neuronových sítí s miliony parametrů, které je třeba trénovat.“