Měsíc Saturnu chrlil vodu do výšky deseti tisíc kilometrů. Pozoroval to Webbův teleskop

Touto rychlostí by bylo možné naplnit plavecký bazén olympijských rozměrů za pouhých několik hodin: Pro srovnání – na Zemi by to zahradní hadicí trvalo více než dva týdny.

Vědci pozorovali Enceladus pomocí Webbova teleskopu loni v listopadu. Výsledky zveřejnili v odborném časopise Nature Astronomy.