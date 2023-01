Nebyli to žádní predátoři. Nový výzkum přepsal příběh pra-prasat

Nový výzkum, který vyšel v odborném žurnálu Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, ukázal, že životní styl těchto „pra-prasat“ byl hodně podobný tomu, jak žijí ta současná – a to přesto, že s nimi neměla evolučně vlastně nic společného. Podle evolučního paleontologa Florenta Rivalse dokázala záhadu vyřešit jen precizní studie, která by prostudovala na zubech entelodontů, co jedli. A právě to jeho tým udělal.

Potrava, kterou zvířata žerou, zanechává mikroskopické stopy na zubech – a vědci dnes už mají k dispozici vyzkoušené technologie, pomocí nichž se mohou na tyto škrábance detailně podívat. Obecně platí, že kosti a semena po sobě zanechávají stopy ve tvaru důlků, zatímco trávy a listí spíše v podobě rýh.