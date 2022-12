Před 80 lety začal atomový věk. Enrico Fermi zažehl první jadernou reakci a ukázal začátek konce války

Oslavy byly bujaré a tajné

„Teoretický fyzik Eugene Wiener otevřel láhev chianti, kterou si do Chicaga přivezl z Princetonu. Víno nalil do papírových kelímků,“ popisuje oslavy Kiernanová. Byly ovšem krátké, tiché – a především tajné. Vše, co se odehrálo v Chicagu, muselo zůstat v Chicagu. Prezident Roosevelt se o úspěchu dozvěděl ještě téhož dne, informaci dostal kódovaným vzkazem, který zněl: „Italský navigátor přistál v Novém světě.“ Projekt byl ale tak tajný, že o jeho existenci netušil dokonce ani viceprezident Truman.

U experimentu bylo 49 vědců – z nich jen jediná žena, fyzička Laura Woodsová. Později vzpomínala, že už tehdy si všimla, jak nápadné bylo, kolik z klíčových vědců, kteří slavili, nebylo ze Spojených států.

Spousta z nich byli imigranti, kteří museli své země opustit v obavách z nacismu – byl to případ Wienera, který byl židovského původu, ale i Fermiho. Ten byl sice Ital, ale židovské kořeny měla jeho žena – a to stačilo k tomu, aby byla rodina pronásledovaná natolik, že prchla přes oceán. „Někdo se mohl domnívat, že je normální, že experti bez ohledu na národnost budou zapojení do tak důležitého výzkumu. Ale Laura to chápala jinak – tito vědci, Maďaři, Italové, Němci, Rakušané, dobře věděli, jak rychle se dokáží diktátorské státy mobilizovat. Univerzity. Armáda. Výzkum. Všechny tyto instituce byly v těchto válkou sužovaných státech pod přímým vedením, kontrolované jednou rukou,“ zaznamenala vzpomínky Laury Woodsové v knize The Girls of the Atomic city.

Spisovatel David Pyke později nazval tuto mezinárodní spolupráci evropských uprchlíků „Hitlerův dar“ – nebýt německého diktátora, Spojeným státům by trval výzkum jaderné reakce spoustu dalších let a od atomové zbraně by je dělila zřejmě celá dekáda navíc.