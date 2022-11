Archeologové rozluštili 3700 starý nápis na hřebenu. Vyhání z vlasů vši

Odborníci podle Garfinkela nápis na hřebenu datují do období 1700 let před naším letopočtem díky srovnání s předchozími nálezy ze Sinaje datovanými do období 1900 až 1700 let před naším letopočtem. Jenomže hřeben v Lachiši spadá až do pozdějšího archeologického kontextu. Pokusy určit jeho přesné stáří uhlíkovou metodou byly neúspěšné.

Rakouský archeolog Felix Höflmayer, který se zkoumání hřebenu neúčastnil, řekl, že použitá metoda určení stáří nemůže být považovaná za definitivní. „Nemáme dostatek raných písemných záznamů,“ řekl. Přesto řadí nález hřebenu k významným, protože pomáhá upevnit poznatky o Lachiši coby centra vývoje dávného abecedního písma. „Nález sedmnácti písmen na jediném předmětu je určitě významný,“ řekl Höflmayer.