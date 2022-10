Český fotograf získal ocenění NASA. Za snímek, který vznikal sedm let

Snímkem dne NASA se stala 28. října fotografie českého autora. Jmenuje se „Sedm let Halleyova prachu“ (Seven Years of Halley Dust) a zachycuje maximum každoročního meteorického roje Orionidy způsobeného slavnou Halleyovou kometou. Jeho autorem je český astrofotograf Petr Horálek z Opavské univerzity.

„Protože roj nedosahuje vysoké aktivity, výsledná mozaika s 47 meteory vznikala sedm let, od roku 2015 až do letošního maxima roje,“ popisuje ji autor. V pozadí snímku je noční krajina zachycená během maxima roje v roce 2020 nedaleko Terni na Slovensku s výhledem na prešovské hory. „Jasná zář pochází z přemíry světla, takzvaného světelného smogu či znečištění samotného Prešova. Jde již o 14. snímek zachycený ze Slovenska za celou historii snímku dne NASA,“ doplňuje Horálek.