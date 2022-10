Je o víkendu opravdu horší počasí než přes týden? Statistiky domněnku nepotvrzují

„Po slunečném pracovním týdnu nás o víkendu zasáhne zvlněná studená fronta, která přinese velkou oblačnost, srážky a ochlazení.“ Přesně tato věta občas uvozuje předpověď počasí na území České republiky a řadě lidí v takovém případě vytane na mysli, že na víkend bude zase jako naschvál „ošklivo“.

Meteorologie nebo psychologie?

Meteorologové se s touto doměnkou potkávají poměrně často a dlouhodobě a na její podporu se před lety dokonce objevila studie, která se jev pokoušela zdůvodnit.

Během pracovních dnů lidé jezdí auty, průmysl běží bez útlumu, fungují továrny, školy, podniky. Při většině těchto činností se do atmosféry dostávají produkty spalování, které pak ve formě kondenzačních jader vedou ke vzniku oblaků a srážek. Protože se během týdne ve vzduchu hromadí, má to vést právě na konci pracovního týdne a o víkendu k velké oblačnosti a srážkám.

Je to ale skutečně tak, nebo jde spíš o dojem související s nastavením lidské psychiky? Dva volné dny na konci týdne chce totiž řada lidí trávit venku, a tak vnímá počasí mnohem citlivěji než během pracovního týdne, a když dorazí déšť, vryje se jim to do paměti, protože hatí volnočasové plány. Deštivý víkend se tak v naší paměti většinou zapíše mnohem hlouběji než klidně i více víkendů slunečných, respektive bezesrážkových.

Pravda je v číslech

Skutečnost nejlépe vyjeví klimatologické údaje za delší časové období, když se zaměříme zvlášť na všední (pracovní) dny a zvlášť na víkendy. Ideálními parametry v tomto ohledu jsou délka trvání slunečního svitu a podíl dní se srážkami. A jak vyplývá ze srovnání dat pro víkendové a všední dny v Brně, které provedli kolegové z brněnské pobočky ČHMÚ, rozdíly sice existují, jsou ale zanedbatelně malé.

Víkendové dny přinášejí v průměru o 2 minuty a 26 sekund kratší trvání slunečního svitu, což je statisticky zcela nevýznamný rozdíl. V případě počtu dní se srážkami (aby daný den byl takto klasifikován, musely spadnout alespoň dvě desetiny milimetrů srážek) dosáhl rozdíl sedmi desetin procenta, opět to je tedy statisticky nevýznamná odlišnost.

Případné rozdíly v jednotlivých dekádách se zpravidla vzájemně vykompenzovaly – pokud tedy v jednom desetiletí platilo, že ve všední dny přichází častěji „lepší“ počasí, v dalším desetiletí se to obrátilo ve prospěch víkendu. A podobné údaje lze zjistit i z měření dalších stanic. Objektivní údaje tedy potvrzují, že domněnka o zhoršování počasí na víkend opravdu neplatí.