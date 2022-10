Změna klimatu dává hurikánům sílu. V kombinaci se stoupáním hladiny moří je to hrozba

Tropické cyklóny jsou velmi složitou záležitostí, které pro svůj život potřebují celou řadu faktorů – od teplého moře přes vlhký vzduch v atmosféře, nepříliš velký vertikální střih větru (tedy malou změnu rychlosti a směru větru s výškou) až po vhodný spouštěcí mechanismus, který „roztočí“ cirkulaci tropických bouří. Proto je poměrně složité odpovědět na otázku, co lze v měnícím se klimatu přesně čekat.

S rostoucí teplotou naší planety se ale každopádně zvyšuje množství vodní páry obsažené v atmosféře. Teplejší vzduch pojme více vlhkosti. Tato vlhkost ale zase někde vypadne a když jí je více, znamená to riziko intenzivnějších srážek, obzvláště těch s extrémní intenzitou. To platí i o srážkách v hurikánech.

V případě nárůstu globální teploty o 2 °C (v současnosti se pohybujeme kolem 1,1 – 1,2 °C) lze čekat zvýšení intenzity dešťů minimálně o 10 až 15 procent, a to podle modelových projekcí.

Jenže současná pozorování odhalují nepříjemnou skutečnost, že reálný nárůst srážek může být nakonec ještě citelně vyšší – družicová pozorování totiž indikují zesílení srážek už o 20 procent při oteplení o pouhé dvě desetiny stupně.

Už teď pozorujeme častější výskyt extrémních intenzit dešťů – to, co se dříve jevilo jako naprosto výjimečná událost s teoretickou dobou opakování jednou za 500 let, se v měnícím se klimatu stává mnohem pravděpodobnější a častější. Například obyvatelé Portorika zažili extrémní deště při přechodu hurikánu Maria v roce 2017, letos je ale deště z Fiony někde i překonaly.