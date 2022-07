Žraloci velrybí jsou největšími všežravci planety, zjistila studie

Vědci pečlivě analyzovali možné zdroje potravy, od drobného planktonu až po velké mořské řasy. Poté se zaměřili na to, co se nachází ve vzorcích kůže žraloků velrybích.

Novou studii publikoval časopis Ecology . Vědci k objevu došli při studiu žraloků velrybích u západoaustralského útesu Ningaloo. „Vše, co jsme si mysleli, že víme, nemusí být ve skutečnosti pravda,“ řekl Mark Meekan, biolog z Australského institutu oceánografie. „Viděli jsme žraloky v Ningaloo živit se krilem a mysleli jsme si, že tady je odpověď. Nicméně díky sofistikovaným metodám, které zkoumají mikrochemii těchto živočichů, se tento příběh stává mnohem složitějším,“ dodal.

Australský vědec se domnívá, že velikost žraloka velrybího vyvolala evoluční reakci, která vedlejší úlovky, jakými jsou například v Ningaloo běžné hnědé mořské řasy známé jako hroznovice, účinně přeměnila na potravu.

Mizející obr

Žralok obrovský dorůstá do velikosti okolo devíti metrů, potřebuje proto velké množství potravy a stojí ho spoustu energie ji přes tlamu spolu s obrovským množstvím vody přefiltrovat. Pokud tedy do útrob nasbírá hojné množství řas, nemůže se jich jen tak zbavit. „Žraloci velrybí to zkrátka evolučně obešli tím, že jsou schopni trávit řasy. Vedlejší úlovky se tak stávají součástí jejich jídelníčku,“ vysvětlil vědec.