Výzkum na Havaji ukázal bakteriální rozmanitost lávových jeskyní. Zjistil i „mikrobiální temnou hmotu“

Analýza genomu zjistila, že jen málokdy se bakterie jednoho druhu vyskytují na více místech. To znamená, že každé prostředí si vytváří své vlastní, zcela unikátní mikrobiální světy, jež se liší nejen od čehokoliv na povrchu, ale také v jiných podzemních „oázách“.

Z tohoto vzorce ale jedna skupina bakterií nápadně vybočuje. Jedná se o bakterie druhu Chloroflexi, které se často vyskytovaly v různých vulkanických oblastech a zřejmě se vzájemně ovlivňují s mnoha dalšími organismy. Nejsou pro to sice zatím jasné důkazy, ale podle autorů to vypadá, že právě tento druh může fungovat jako jakési lepidlo pomáhající propojovat nejrůznější další společenstva bakterií a vytvářet tak složitější ekosystémy. Tato úloha by mohla být klíčová při vzniku složitého života, jak ho dnes známe z povrchu Země.

„Tato studie poukazuje na možnost, že starobylejší linie bakterií, jako jsou Chloroflexi, mohou mít důležité ekologické úlohy,“ uvádí autoři. „Chloroflexi jsou nesmírně rozmanitou skupinou bakterií s mnoha různými rolemi, které se vyskytují v mnoha různých prostředích, ale nejsou zatím dost dobře prozkoumané, takže nevíme, co v těchto společenstvech dělají. Někteří vědci takové skupiny nazývají 'mikrobiální temná hmota',“ doplňují autoři. Narážejí tím na vesmírnou temnou hmotu, která tvoří sice většinu hmoty v kosmu, ale také je pro moderní vědu neviditelná a tedy i neznámá.