Australská studie našla enzym, který by mohl být spojený se syndromem náhlého úmrtí kojence

Častěji se to týká chlapců než děvčat, nejčastěji se to stane mezi druhým a čtvrtým měsícem.

Podle dat z roku 2020 připraví v České republice SIDS o život 22 kojenců ročně. Je to osm procent všech dětí, které zemřou do jednoho roku.

„Očividně zdravé dítě, které usne a už se neprobudí, je noční můrou každého rodiče. Až dosud neexistoval žádný způsob, jak odhadnout, které dítě by to mohlo postihnout,“ uvedla vedoucí studie Carmel Harringtonová z dětské nemocnice na sydneyském předměstí Westmead. „Ale to už není ten případ. Našli jsme první marker, který by mohl naznačovat zranitelnost dřív, než dojde k úmrtí,“ dodala lékařka, jejíž dítě před 29 lety zemřelo na SIDS, což ji přivedlo k námětu studie.

Detailní analýza desítek dětí

Vědci pracovali s krevními vzorky, které se v rámci screeningového programu odebírají u porodu. Srovnávali hladinu BChE u 26 dětí, které později zemřely na SIDS, u 41 dětí, které zemřely z jiných příčin, a u 655 přeživších dětí. Konstatovali, že dětem se SIDS hůře fungoval nervový systém, který řídí nevědomé a mimovolní funkce v těle.