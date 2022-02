Vědci odhalili v Nizozemsku nakažlivější variantu viru HIV. Šíří se tam už od 80. let

Variantu VB vědci poprvé identifikovali díky dlouhodobému monitorování vzorků v rámci projektu Beehive. V 15 ze 17 případů pocházely z Nizozemska. Poté se proto zaměřili právě na vzorky nizozemských pacientů a našli dalších 92 infikovaných s variantou VB. Podle nich se v zemi šířila nejvíc v 80. a 90. letech minulého století, od roku 2010 postupuje varianta pomaleji.

Léky neztrácí sílu

Autoři studie uvádějí, že varianta VB nepředstavuje žádné výraznější zdravotní riziko zejména pro ty pacienty, kteří podstupují léčbu. Po nasazení léků jsou u nich potíže spojené s diagnózou nákazy virem HIV podobné jako u jiných variant viru. Jeden ze členů výzkumného týmu Christophe Fraser proto upozorňuje, že lidé ohrožení infekcí virem HIV musejí mít přístup k testům, které umožní včasnou diagnózu a léčbu.

„Tím se zkrátí čas, během kterého může HIV poškodit imunitní systém a poškodit zdraví,“ řekl Fraser.

Agentura DPA oslovila německé odborníky na chorobu AIDS, podle kterých nově objevená varianta nepředstavuje riziko rychlejšího šíření. Počet případů je totiž omezený a čas ukázal, že varianta nebezpečná není. „Výsledky jsou statisticky relevantní, ale ve větším epidemiologickém kontextu podružné,“ řekl virolog Maximilian Münchhoff z univerzity v Mnichově.

Výsledky studie jsou zajímavé zejména tím, že ukazují, jak může vypadat evoluce virů, které vstoupí nově na nového hostitele – HIV to udělal podobně jak SARS-CoV-2. Od doby, co se začal mezi lidmi šířit, také čelil mnoha evolučním tlakům, které ho nutily, aby se měnil. Nijak od té doby neztratil na své nebezpečnosti, nebýt léků, byl by stále stejně smrtící – naopak ho evoluce podle této studie tlačí spíše k větší nakažlivosti.