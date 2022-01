Vědci chtějí zachránit ohrožené tchoře klonováním. První samička je připravená k množení

Pokud by se to povedlo, mohl by se tento případ stát precedentem pro další druhy, kterým už chybí dostatečné množství živých zvířat pro vytvoření zdravé populace - mohli by to být třeba nosorožci. Experiment je ale současně kontroverzní, protože by podle ekologů mohl odvést pozornost od ochrany ekosystémů jen k záchraně několika zvířat - což by ve skutečnosti ničemu příliš nepomohlo.

„Všechno kolem Elizabeth Ann je mnohem větší než jenom ta věda, která za tím stojí, a je to dokonce mnohem důležitější než záchrana tchořů,“ uvedl pro odborný časopis Science vedoucí projektu Ben Novak. „Jde totiž o to, jestli se moderní biotechnologie mohou stát součástí hlavního proudu ochrany přírody.“

Tchoři na vymření

Tchoř černonohý je štíhlý, asi půl metru dlouhý predátor, který v minulosti žil na rozsáhlých územích amerických Velkých plání. Jeho hlavní kořist tvořili psouni, které ale dokázal využívat ještě jinak - obýval nory zvířat, které ulovil.

Jenže v sedmdesátých letech dvacátého století se psouni stali terčem lidské nenávisti: škodili farmářům i chovatelům dobytka, takže jejich nory byly masivně ničeny a jejich populace redukována. A to mělo dramatický dopad i na tchoře - už roku 1973 se stali jedním z prvních druhů, které byly označeny za chráněné podle nového amerického zákona o ohrožených druzích.

Roku 1985 přežívalo v jediné známé lokalitě ve státě Wyoming ve volné přírodě pouhých 31 jedinců. Nakonec bylo zbývajících 18 volně žijících zvířat v roce 1987 odchyceno a od té doby jsou tito tchoři už chováni v zajetí.