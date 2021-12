Elektronické cigarety mohou způsobovat poruchy erekce, naznačuje americká studie

Vědci z newyorské Grossman School of Medicine a Johns Hopkins University School of Medicine zveřejnili výsledky rozsáhlého výzkumu, který se tomuto fenoménu věnoval. Práce naznačuje, že muži ve věku 20 až 65 let bez předchozího kardiovaskulárního onemocnění, kteří každodenně kouřili elektronické cigarety, měli téměř dvaapůlkrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět erektilní dysfunkci, než ti, kteří elektronické cigarety nikdy nepoužívali.

Podle vědců to vypadá, že užívání elektronických cigaret je spojené s poruchami erekce nezávisle na věku a dalších běžných rizikových faktorech.

„Vzhledem k tomu, že mnoho lidí používá e-cigarety, aby tak odvykali od kouření klasických cigaret, nebo je volí jako bezpečnější a zdravější alternativu, musíme prozkoumat vztah mezi nimi a erektilní dysfunkcí a poznat tak potenciální důsledky pro sexuální zdraví mužů. Teď je ještě jasnější, že musí vzniknout další studie, které by ukázaly, zda jsou e-cigarety opravdu bezpečnější,“ komentuje výsledky bádání Omar El Shahawy, který výzkum vedl.

„Naše analýzy zohledňovaly kuřáckou anamnézu účastníků, včetně těch, kteří nikdy nekouřili, takže je možné, že každodenní vapování e-cigaret může být spojeno s vyšší pravděpodobností erektilní dysfunkce bez ohledu na kuřáckou anamnézu,“ dodává.