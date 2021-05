V Austrálii se ve volné přírodě narodila mláďata ďáblů medvědovitých. Poprvé za tři tisíce let

V přírodní rezervaci národního parku Barrington Tops, která se prostírá na 400 hektarech severně od Sydney, se narodilo sedm mláďat, uvedla podle agentury AFP skupina organizací na ochranu životního prostředí.

Do rezervace obehnané plotem, který chrání živočichy před různými hrozbami včetně nemocí či automobilové dopravy, bylo loni vypuštěno 26 dospělých tasmánských čertů. Naději na jejich přežití ve volné přírodě zvyšoval fakt, že v rezervaci nejsou žádní jiní predátoři.

Zdravá a čilá

„Pozorovali jsme je z dálky a vstoupili jsme, až když jsme si šli potvrdit narození prvních mláďat. Bylo to úžasné,“ prohlásil Tim Faulkner z jedné z ekologických organizací Aussie Ark. Specialisté podle něj zkontrolovali vaky samic a přesvědčili se o tom, že mláďata se těší dobrému zdraví.

Ochránci přírody doufají, že je to další důležitý krok k plnému návratu ďábla medvědovitého do volné přírody kontinentální Austrálie. Tasmánští čerti se z ní uchýlili podle mínění vědců do ostrovní Tasmánie při jižním pobřeží Austrálie už před třemi tisíci lety. I tam však jejich počty od 90. let minulého století dramaticky klesaly kvůli nakažlivé formě rakoviny. Obličejové nádory zdecimovaly jejich populaci ze zhruba 140 tisíc na 20 tisíc jedinců a Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) považuje tasmánské čerty za ohrožený druh.