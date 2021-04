V úterý večer vyjde „růžový superúplněk“. Růžový ale nebude, jméno získal podle okrasných květin

Termín superúplněk většina astronomů nemá moc ráda i proto, že ho zpopularizoval astrolog (opravdu astrolog, nikoliv astronom) Richard Nolle na konci sedmdesátých let. Spojoval ho s řadou psychologických jevů, jež by v té době měly působit na člověka, aniž by se takový vliv podařilo prokázat. Superměsíc „definoval“ jako nov nebo úplněk, který nastává ve vzdálenosti menší nebo rovnající se devadesáti procentům jeho nejmenší vzdálenosti od Země na dané oběžné dráze. Proč si však zvolil zrovna devadesát procent, nikdo netuší. Proto se ani astronomové neshodnou na tom, který úplněk ještě „super“ je, a který už ne.

Přezdívky pro farmáře

Pojmenování pro jednotlivé úplňky mají údajně vycházet ze starých označení amerických Indiánů podle toho, v jakém měsíci k úplňku dochází. Jde ale spíše o dílo kolektivní lidové tvořivosti, antropologové totiž o ničem takovém neví.

Letošní dubnový úplněk má přezdívku „růžový“ – Měsíc ale na obloze mít růžovou barvu nebude. Popularizátor astronomie Pavel Gabzdyl na webu vysvětlil, že přezdívka vychází ze starých ročenek amerických farmářů, které různě nazývaly každý úplněk v roce. Ten dubnový získal jméno podle okrasných květin – růžových plamenek šídlovitých, které rozkvétají právě v tomto období.

Letos nás tak ještě čekají jeseteří, vraní, bobří nebo bouřkový Měsíc. Stejně podivné jsou i specifické názvy pro nejrůznější zatmění: před několika lety nastalo „červí“, „vlčí“ nebo „sněžné“ zatmění.

Ještě víc „super“ úplněk

Největším úplňkem letošního roku bude ale ten, který nastane 26. května. Naopak vůbec nejmenší nás čeká 19. prosince. Mezi nejbližším a nejvzdálenějším úplňkem roku 2021 tedy bude rozdíl skoro 49 tisíc kilometrů. Na první pohled se to může zdát hodně, ale rozdíl je to pro běžného pozorovatele zcela zanedbatelný.