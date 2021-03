Vědci sledovali nejchladnější tropickou bouři. Měla teplotu 111 stupňů pod nulou

Podle autorů práce z dlouhodobých dat vyplývá, že těchto superchladných bouří v posledních letech přibývá a že zřejmě budou v budoucnu ještě častější. V posledních třech letech totiž vědci pozorovali stejné množství těchto jevů jako za 13 let předtím. Vědci upozorňují, že je to velmi důležité, protože platí, že čím chladnější je bouře, tím pravděpodobněji je jejím výsledkem nebezpečné počasí, bouře nebo povodně. V tomto případě se to naštěstí nestalo, protože bouře byla daleko od obydlených oblastí.