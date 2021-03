Efektivnější je psát si poznámky na papír než do elektronických zařízení, tvrdí vědci

Role elektronických zařízení například při výuce v současnosti roste, a to i vzhledem ke koronavirové pandemii. Výjimkou není ani Česko. Právě na psaní elektronických poznámek se zaměřila nová studie japonských vědců.

Zúčastnilo se jí celkem 48 dobrovolníků ve věku od 18 do 29 let. Ty výzkumníci rozdělili do tří skupin tak, aby v nich rovnoměrně byli zastoupeni zástupci obou pohlaví, různých paměťových dovedností a zastánci jak psaní poznámek na klasický papír, tak i do různých digitálních zařízení.