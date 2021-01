Vědci na Lesbu objevili zkamenělý strom starý 20 milionů let. Byl částí velkého pravěkého lesa

Strom byl objeven při práci na silnici nedaleko zkamenělého lesa, přírodní památky zanesené na seznamu evropských geoparků UNESCO. Přírodní úkaz s rozlohou 15 tisíc hektarů vznikl před miliony let, kdy tehdejší subtropický les zalila láva při vulkanické erupci.

Je to poprvé od roku 1995 – kdy na místě začaly vykopávky – co výzkumníci objevili zkamenělinu s kořeny i větvemi. Vědci zatím nejsou schopní přesněji utčit, o jaký druh stromu se jedná, ale další analýzy by v tom mohly pomoci.