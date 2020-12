Cyberpunk 2077 přináší budoucnost plnou technologií, ale i spoustu vad na kráse

Obsazování hollywoodských herců je podle Šárky Tmějové trend, který se v posledních letech objevuje ve videohrách celkem často. Například Elliot Page (dříve Ellen Pageová) je hlavní tváří hry Beyond: Two Souls, v řadě her se objevuje už od začátku tisíciletí herec Vin Diesel. „Marketing na tom hodně staví,“ potvrzuje Tmějová.

Slavný herec ale sám o sobě nestačí. V případě Cyberpunku k vysokým očekáváním přispěl také celosvětový úspěch, který polští vývojáři dříve slavili s trilogií her, které byly volným pokračováním knih o Zaklínači. Jejich novou hru si tak ještě před vydáním objednalo osm milionů lidí. Už jenom to podle tvůrců stačilo na zaplacení celého jejího vývoje, který trval osm let.

Cena za úspěch

Prodeje hry jsou sice vynikající, reakce hráčů a v důsledku toho i akciových trhů, ale už tak skvělé nejsou. Hru totiž trápí řada technických problémů – v tomto případě je množství vážných chyb až neobvykle velké.

„Skrývá se v ní obrovské množství grafických či fyzikálních chyb, které se projevují nejen při obyčejném korzování městem, ale také přímo v misích, včetně skriptovaných dialogů a scén obecně, což zabolí o to víc. Jde o procházení postav skrz pevné překážky, mizení vaší výbavy, oblečení či vlasů při pohledu do zrcadla, poblikávání všeho možného, protínající se rozhovory, vypínající se animace, zdivočelá auta a spousta dalšího,“ popisuje ty nejhorší herní novinář Zdeněk Princ.