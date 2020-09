Někdo to rád horké. Vědci našli v poušti na nejteplejším místě na Zemi neznámého vodního tvora

Nově objevený tvor patří mezi žábronožky do rodu, který měl doposud jen čtyři známé zástupce. Všichni čtyři žili v suchých nebo extrémně suchých oblastech. Za objevem stojí spolupráce německých, rakouských a íránských biologů, kteří zkoumali unikátní ekosystém pouště Lút. Žábronožka dostala jméno Phallocryptus fahimii po mladém přírodovědci Hadi Fahimiovi, který se na objevu podílel, ale zahynul nedávno při letecké nehodě.

Na žábronožku vědci narazili při výzkumu malého sezonního jezírka v jižní části pouště. „Během expedice na takto extrémní místo je člověk neustále v pozoru, hlavně když natrefí na vodu. Objevit ale korýše v takto suchém a horkém místě je opravdu senzace,“ uvedli autoři studie, která vyšla v odborném žurnálu Zoology in the Middle East. Tuto práci nazvali „Někdo to rád horké“ v narážce na slavný film.