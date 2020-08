Florida do močálů vypustí tři čtvrtě miliardy geneticky upravených komárů. Místní protestují

Komáry vytvořila v laboratořích britská, Američany vlastněná, společnost Oxitec. Ta už dostala povolení využít je také na další lokalitě, v texaské Harris County.

EPA to schvalovala několik let, posuzovala přitom dopady jak na člověka, tak na přírodu. „Jde o skvělý vývoj, protože naše práce je výsledkem více než desetiletého přelomového výzkumu stovek úžasných lidí z mnoha zemí světa. Všichni chtějí chránit naše komunity před zikou, dengue, žlutou horečkou a dalšími chorobami, které komáři přenášejí,“ uvedl ředitel Oxitecu Grey Frandsen v tiskové zprávě.

„Experiment v duchu Jurského parku“

Za skvělý ho ale rozhodně nepovažují všichni. „S urgentní krizí, které čelí náš národ i stát Florida –⁠ pandemie koronaviru, rasová nespravedlnost, klimatická změna –⁠ naše úřady využily dolary daňových poplatníků na to, aby provedly experiment v duchu Jurského parku,“ kritizuje záměry Jaydee Hansonová, ředitelka organizace International Center for Technology Assessment and Center for Food Safety.

„Co by se mohlo pokazit? Nevíme, protože Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) protizákonně odmítla analyzovat environmentální rizika,“ dodává.