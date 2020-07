NASA vyzvala veřejnost, ať navrhne sondu pro Venuši. Vyhrál steampunkový kombajn

NASA soutěž uspořádala v rámci programu Innovative Advanced Concepts, jehož cílem je prověřovat nápady, které jsou na samé hranici poznání nebo realizovatelnosti. Pokud by lidé navrhli něco zajímavého nebo revolučního, co by NASA nenapadlo, pak by mohly být tyto triky využity v misi na Venuši, která už je v plánech této agentury na vzdálenější budoucnost.