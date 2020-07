Jed plivající dinosaurus z Jurského parku vypadal úplně jinak. Vědci rekonstruovali opravdovou podobu Dilophosaura

Právě nedostatek opeření je věc, kterou paleontologové filmovým velociraptorům vyčítají nejvíc - že peří měli, totiž naznačovala řada důkazů už v době, kdy filmy vznikaly.

Lehce pomýlení brachiosauři

Také u velkých býložravých brachiosarů se tvůrci filmu dopustili několika omylů. Tím největším je, že brachiosauří nekýchali, jak Jurský park naznačuje. Aby měl vzduch takovou sílu, aby explozivně vyletěl několik metrů jejich krkem, představovalo by to takovou energii, že by to s největší pravděpodobností poškodilo jejich mozek.